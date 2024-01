Bien commencer l’année : Le Dry January, un défi sain

Chaque année, le Dry January gagne en popularité en France, offrant une opportunité à des milliers de personnes de débuter l'année en renonçant à l'alcool pendant un mois. Cette tendance s'inscrit dans un contexte où de plus en plus de Français cherchent à modérer leur consommation d'alcool, conscients des risques associés à une consommation excessive. À La Réunion, plus de 450 personnes meurent chaque année à cause de l'alcool.

Depuis quelques années, le « Dry January » connaît un engouement croissant en France. Après les excès festifs de fin d’année, 7% des Français envisagent même une modération plus durable, plaçant la réduction de leur consommation d’alcool en tête de leurs résolutions pour 2024, selon un sondage Ipsos pour la Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire (FFEPGV).

À La Réunion, le taux de mortalité lié à l’abus d’alcool est deux fois plus élevé que le taux métropolitain, avec plus de 450 décès annuels attribués à l’alcool dans notre département. Notre île détient d’ailleurs le triste record du département affichant le taux de mortalité le plus élevé lié à l’alcool chez les personnes de plus de 50 ans, a déjà eu l’occasion de rappeler David Mété, chef du service addictologie au CHU de Bellepierre à Saint-Denis.

Outre le conséquences sur soi en matière de santé, la consommation d’alcool peut avoir des répercussions sur autrui, notamment sur les routes. Les statistiques de la délégation ministérielle à la sécurité routière indiquent en effet que l’alcool est la cause d’un décès sur six et de 15 admissions aux urgences chaque jour. Par ailleurs, l’alcool représente la principale cause de mortalité au volant à La Réunion. Rappelons que le risque d’être responsable d’un accident mortel est multiplié par 17,8 chez les conducteurs sous l’influence de l’alcool. Ce risque augmente également de manière significative, soit par trois à 0,5 g par litre de sang et par huit à 0,8 g par litre de sang. Enfin, notons que l’alcool est le dénominateur commun d’une majorité des affaires de violences jugées dans les tribunaux de l’île.

Des chiffres alarmants dans tout le pays

En 2020, le Baromètre de Santé publique France mettait en lumière le fait que 23,7% de la population âgée de 18 à 75 ans dépassait la limite de dix verres standards par semaine, franchissant ainsi la ligne rouge en matière de consommation d’alcool.

Une alternative à cette approche radicale gagne en médiatisation : le « Damp January » ou « Janvier humide ». À la différence du « Dry », le « Damp » adopte une approche plus graduelle, encourageant à réduire la consommation sans la stopper brusquement.

Il est cependant essentiel de remettre en question certaines idées préconçues sur la consommation d’alcool. Contrairement à l’idée répandue, ce ne sont pas les 18-24 ans qui dominent en termes de consommation annuelle. Cette génération se trouve même au pied du podium, avec seulement 69% consommant au moins un verre d’alcool par mois. Les 25-35 ans (80%), suivis des 35-49 ans (74%) et des 65 ans et plus (73%) occupent respectivement les trois premières places, selon une étude de l’Ifop.

Les chiffres alarmants ne s’arrêtent pas là. Une étude d’août 2023 du ministère de la Santé révèle que 49.000 décès en France sont imputables à l’alcool. À l’échelle mondiale, l’alcool se classe en troisième position des causes de mortalité, juste derrière l’hypertension artérielle et le tabac. La consommation d’alcool favorise divers cancers tels que ceux du colon, du sein et de la bouche, ainsi que des maladies chroniques comme la cirrhose, l’hypertension artérielle, la dépression et même une démence précoce.

Pour ceux en quête d’aide ou d’informations, Alcool info service est disponible au 0.980.980.930, de 8 heures à 2 heures (heures de l’Hexagone), 7 jours sur 7. L’appel, anonyme et non surtaxé, permet également d’obtenir des réponses via un chat en ligne actif de 14 heures à minuit du lundi au vendredi, et de 14 heures à 20 heures le samedi et le dimanche.

Parce que relever un tel défi est plus facile dans un mouvement collectif, plusieurs outils sont mis en place pour aider les participant·e·s :

la mailinglist de dryjanuary.fr et les réseaux sociaux @DryJanuaryFR fourniront tout au long du mois des conseils, astuces et témoignages,

l’app gratuite Try Dry permet aux participant·e·s de garder le compte des verres non bus et de calculer l’argent et les calories économisées… en janvier et tout au long de l’année,

le groupe Facebook d’entraide #LeDéfiDeJanvier permet d’être soutenu dans son défi avec bienveillance par des personnes qui ont déjà tenté de relever ce défi ou par des patients experts addictions,

des guides pour relever le Dry January – Défi De Janvier entre ami·e·s ou au travail sont disponibles sur dryjanuary.fr