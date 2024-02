Benoît Kounkoud ressorti libre de sa garde à vue, l’enquête se poursuit

Placé en garde à vue après une soirée en boîte de nuit lundi matin, le handballeur réunionnais Benoît Kounkoud est ressorti libre de sa garde à vue. Le joueur, tout juste sacré champion d’Europe, est mis en cause par une femme d’une vingtaine d’année qui l’accuse de tentative de viol

.« L’enquête se poursuit, notamment afin de recueillir davantage de témoignages », a précisé le parquet de Paris. De son côté, le sportif, qui avait dû passer par la cellule de dégrisement, conteste les faits.

La Fédération Française de Handball a indiqué condamner « sévèrement de tels faits, lorsqu’ils sont établis et quelle que soit la personne mise en cause (…) » et renouveler « son soutien à toutes les victimes de violences ».