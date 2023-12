Ayez du cœur, venez en aide à un pauvre président d’université sans le sou

« Pour 1 euro, devenez ‘donateur-e pour le Président suspendu’, pour 2 euros, devenez ‘généreux donateur-e pour le Président suspendu’, pour 3 euros, devenez ‘ami-e sincère et inoubliable’« …La section du syndicat FSU de l’université a trouvé un moyen original et amusant de se moquer du président déchu Frédéric Miranville.

Dans un appel en référé devant le Conseil d’Etat, le président suspendu, outre le fait qu’il prétendait que les arrêtés de suspension de la ministre étaient illégaux et contestait les dizaines de témoignages de harcèlement moral subis par le personnel, avait mis en avant qu’il n’avait plus les moyens de vivre depuis qu’on avait coupé ses primes. Alors même qu’il continue à toucher son salaire.

En réaction, le syndicat FSU profite de la proximité de Noël pour se moquer ouvertement de Frédéric Miranville :

« A l’approche des fêtes, nous ne pouvons le laisser ainsi dans l’anxiété du dénuement. Alors laissez-vous porter par l’esprit de Noël et participer à notre ‘super-cagnotte pour un Président suspendu’. Montrons que nous avons du coeur et donnons sans compter. Même si vous gagnez cinq ou six fois moins que lui, aidez-le à sauver ses vacances ».

Et le syndicat poursuit :

« Etudiant-es, enseignant-es contractuel-les, vacataires en thèse non payé-es, personnels enseignants et BIATSS contractuel-es non payé-es -ou très en retard-, personnels de catégorie C très mal payé-es, et tous ceux et celles qui n’ont pas perçu leurs heures complémentaires, ce mail vous concerne tout particulièrement, car ce sont souvent vous les plus généreux, vous qui avez la richesse du coeur ! »