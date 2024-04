Audition : Une journée d’information sur l’implant cochléaire ce samedi à La Saline-les-Bains

Le Centre d’information sur la Surdité et l’Implant Cochléaire (CISIC) organise une journée d’information exceptionnelle à La Saline-les-Bains le samedi 20 avril pour informer et accompagner les personnes sourdes et malentendantes souhaitant en savoir plus sur l’implant cochléaire.

Le communiqué :

L’implant cochléaire, un dispositif pour restaurer l’audition

L’implant cochléaire est un dispositif médical électronique qui permet aux personnes sourdes et malentendantes de retrouver l’audition. Le CISIC est une association portée par des personnes qui ont une histoire commune : celle d’une vie transformée par l’implant cochléaire après des années de silence et d’isolement. Pour informer sur les possibilités de réhabiliter les surdités profondes grâce à cet implant et accompagner les futurs implantés et implantés vivant sur l’île de la Réunion, le CISIC organise une journée d’information le 20 avril à l’Espace Tamarun, situé 8 Rue des Argonautes, Saint-Paul.

Une journée pour informer et échanger

La présidente du CISIC et des professionnels du CHU de La Réunion interviendront de 9h30 à 12h, sur des thématiques liées à la vie quotidienne avec un implant cochléaire. De 14h à 16h, les participants pourront prendre part à des ateliers organisés par les fabricants d’implants Cochlear et MED-EL, une orthophoniste et une ergothérapeute. Tout au long de la journée, il sera possible d’échanger avec des personnes implantées et des parents d’enfant implanté dans une ambiance conviviale. Cet événement est gratuit et ouvert à tous sur inscription avant le 16 avril sur le site cisic.fr