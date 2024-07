Attaques de chiens errants à l’Etang Salé : Un collectif appelle au calme et propose des solutions

La ville de l’Etang-Salé est devenue le théâtre de surenchères politiques, médiatiques et associatives depuis des incidents impliquant des chiens divagants et errants.

Habitants de la commune, citoyens amoureux de la forêt et heureux propriétaires d’anciens chiens errants, nous appelons au calme et à la raison. La présence de chiens divagants et les désagréments qu’elles entraînent sont réelles. Pour autant, cette situation ne doit pas servir de prétextes à des solutions extrêmes, et encore moins à des règlements de compte politiques et associatifs. Nous appelons donc à une reprise immédiate du dialogue respectueuse des droits, devoirs et responsabilités de chacun. Les éventuels chiens divagants ou errants agressifs doivent être repérés au plus vite, cela nécessite une communication sincère entre usagers, riverains, police municipale et fourrière. Les habitants doivent être rappelés à leurs obligations en matière d’identification et de non divagation de leurs chiens.

Pour cela, nous proposons :

Une concertation hebdomadaire impliquant notre collectif

Un nourrissage toléré, des errants non agressifs

La mise en place d’une aide administrative et financière pour l’identification et la stérilisation des chiens des citoyens à revenus modestes

La mise en place d’une banque de données de familles d’accueil pour notre secteur géographique

Une communication quotidienne des prises de la fourrière à notre collectif, comme tel est le cas aujourd’hui

Avoir la possibilité de prendre des photographies des animaux en fourrière pour faciliter les prises en charge et adoptions sous contrôle de sa direction

La reprise du dispositif « chiens communautaires » dans le respect des lois et du guide de l’errance

Ensemble, travaillons un plan d’action efficace pour tous !

Collectif « Nout zéran, nout voi »