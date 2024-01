Appelés pour des violences, les gendarmes tombent sur des pieds de zamal

Une grosse saisie de zamal a été effectuée par les gendarmes de la brigade de Salazie le 25 janvier dernier. Lors d'une perquisition chez un individu mis en cause dans une affaire de violences aggravées, ils ont découvert une grande quantité de stupéfiant.

Le jeudi 25 janvier, en fin de matinée, les gendarmes de la brigade de Salazie sont sollicités pour intervenir pour une affaire de violences aggravées dans une rue du village de Helbourg. Après avoir identifié le mis en cause, qui n’est plus sur les lieux, ils se rendent à son domicile à l’Ilet-à-Vidot et interpellent l’individu.

Lors de l’interpellation, il découvrent à son domicile une culture de cannabis et procèdent à la saisie de 10 imposants pieds de zamal, pour un poids 19,5 kg. Suite à cette découverte, le mis en cause fera l’objet d’une procédure incidente pour détention de stupéfiants.