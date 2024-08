Allocation de rentrée scolaire, tarif de l’électricité : Ce qui change au 1er août 2024

Allocation rentrée scolaire

L’allocation de rentrée scolaire sera versée dès le 6 août dans les départements de Mayotte et de La Réunion, tandis qu’en métropole, dans les Antilles et en Guyane, le versement interviendra le 20 août. Les nouveaux montants sont de 416,40 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans (contre 398,09 euros jusqu’ici), 439,38 euros pour les enfants de 11 à 14 ans (contre 420,06 euros précédemment) et 454,60 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans (contre 434,60).

Pas d’augmentation pour l’électricité

Bonne nouvelle pour les consommateurs, la hausse prévue de 1% du tarif réglementé de l’électricité au 1er août ne sera finalement pas appliquée, selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Cette augmentation, qui aurait entraîné une hausse de 10 à 40 euros par an sur la facture, devrait être intégrée à la prochaine évolution du tarif en février 2025, où une baisse d’environ 15% est attendue, rendant ainsi l’augmentation indétectable.

Hausse du prix des carburants

Augmentation de trois centimes pour le litre de Sans Plomb et de deux centimes pour le litre de Gazole.

Changement du taux du Livret d’épargne populaire

La rémunération du Livret d’épargne populaire (LEP) poursuit sa baisse, passant de 5% à 4% à partir du 1er août, après avoir atteint un pic de 6,1% entre février et juillet 2023. Cette réduction est liée au recul de l’inflation, qui sert de base de calcul pour le taux du LEP. Initialement, il aurait dû descendre à 3,6%, mais les pouvoirs publics ont décidé de le fixer à 4% pour soutenir le pouvoir d’achat et l’attrait de cet instrument auprès des Français éligibles, mais non détenteurs. Actuellement, plus de 11 millions de LEP sont ouverts, bien que 8 millions de Français éligibles n’en aient pas encore ouvert. Par ailleurs, le taux du Livret A reste stable à 3% jusqu’en février 2025.