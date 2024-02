Activité cyclonique : une menace encore incertaine

Après Belal et Candice le mois dernier, une nouvelle tempête pourrait venir nous embêter en fin de semaine.

Evoluant ce matin à 700 km plein nord de La Réunion, la « presque » tempête tropicale ELEANOR, présente selon les prévisions actuelles, une menace potentielle pour Maurice et La Réunion en fin de semaine. Après le mois de janvier que l’on a connu et les dégâts laissés par Belal puis Candice, il est normal que certains d’entre nous se tendent à l’annonce d’une nouvelle menace. Cependant, même si nous devons considérer sérieusement cette dernière, voici quelques éléments qui pourraient rassurer les plus stressés :

A 4 jours d’échéance, la marge d’erreur moyenne de prévision de la trajectoire est d’environ 350 km (cela signifie qu’on pourrait donc très bien avoir un phénomène qui passerait assez loin à l’est de notre île et même à l’est de Maurice)

Les différents agences météorologiques (Météo France et Joint Typhoon Warning Center) évoquent à ce jour un important niveau d’incertitude concernant la trajectoire et l’intensité (comprendre par là que l’erreur moyenne de prévision à cette échéance est plus élevée que de coutume – Cf. point précédent)

concernant la trajectoire et l’intensité (comprendre par là que l’erreur moyenne de prévision à cette échéance est plus élevée que de coutume – Cf. point précédent) Classiquement, un phénomène qui passe à l’Est de La Réunion, ce qui est pressenti pour le moment, a des effets moindre qu’un phénomène qui passe à l’Ouest (notion de demi-cercle dangereux/demi-cercle maniable bien connu des marins)

ELEANOR devrait être un système de très petite taille et donc à l’aire d’influence limitée (il faudrait donc qu’elle passe près voire très près pour avoir une influence significative)

Alors, certes il faudra suivre avec attention l’évolution de la situation au cours des jours prochains…mais, ne perdons pas pour autant notre raison à verser dans les #SardinesWar ou le #TouchePaMonPackDeLo !! Et surtout, n’abusez pas de l’usage de Windy, ce n’est pas bon pour la santé mentale des non-initiés #oups.