Activité cyclonique : Les risques de formation de tempêtes augmentent

La SHLMR présentait ce mardi une étude sur le logement social et son impact économique positif. Celle-ci vient appuyer sur l’apport essentiel du logement social à la fois pour les ménages bénéficiaires et pour l’économie locale. Outre les enjeux de structuration, la SHLMR appréhende les enjeux de la sécurité des personnes, une demande de plus en plus fréquente de la part des locataires.