Actes de vandalisme à l’école Yves Barau : La Mairie de Ste-Marie condamne fermement et promet des mesures immédiates

Le 12 février 2024, une inspection des lieux a révélé des dégradations, notamment l’obstruction des serrures de toutes les portes par du fil de cuivre, entravant l’accès à plusieurs salles de classe.

« Nous déplorons ces actes de vandalisme qui non seulement endommagent les infrastructures publiques mais portent également atteinte à l’environnement d’apprentissage de nos enfants. La sécurité et le bien-être de nos élèves ainsi que du personnel éducatif restent notre priorité absolue », indique la mairie.

En étroite collaboration avec les forces de l’ordre, cette dernière travaille à faire toute la lumière sur ces événements. Toute personne détenant des informations utiles à l’enquête est encouragée à les partager avec les autorités compétentes.

« Nous assurons la direction, le personnel de l’école Yves Barau ainsi que les parents d’élèves de notre soutien total dans ces moments difficiles. Des mesures sont d’ores et déjà en cours pour réparer les dégâts et renforcer la sécurité de l’école afin d’éviter toute récidive », assure la mairie avant de conclure. « La Mairie de Sainte-Marie se tient solidaire de sa communauté éducative et réaffirme son engagement indéfectible en faveur d’un environnement sûr et propice à l’éducation de nos jeunes. »