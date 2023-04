Wuambushu : Mansour Kamardine parle de "harcèlement judiciaire orchestré par des associations"

Le harcèlement judiciaire orchestré par des associations droitdelhommistes, main dans la main, avec des magistrats partisans contre l’état de droit à Mayotte est inacceptable



Pour garantir la neutralité des décisions de justice, je demande que les juges membres du Syndicat de la magistrature se déportent des procédures et des jugements concernant l’opération Wuambushu à Mayotte.



En effet, on ne peut être juge et parti. Or, le Syndicat de la magistrature s’est opposé publiquement et politiquement à l’opération de reconquête des territoires perdus de la République à Mayotte.



En outre, le référé interdisant l’opération de destruction de l’habitat illégal, indigne, insalubre et situé dans une zone à fort risque naturel mettant en péril la vie des habitants dans le quartier de « Talus2 » (commune de Koungou), a été rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Mayotte alors qu’elle a un parcours d’engagement fort au sein du Syndicat de la magistrature (information Europe1).



Quand on est juge, on se respecte, et en premier lieu on respecte son serment de magistrat, en particulier de rendre des décisions empreintes de neutralité.



Le harcèlement judiciaire coordonné par des « droitdelhommistes » qui défendent systématiquement les immigrés clandestins au détriment des droits à la sécurité, à la propriété, à la liberté d’aller et de venir et à se réunir (tous ces droits sont constitutionnellement garantis), main dans la main avec des magistrats partisans n’est pas acceptable.



Pour mémoire, l’indépendance des juges n’est pas une finalité, mais un moyen pour garantir la neutralité des décisions de justice. Ce moyen de l’indépendance des juges ne saurait dévoyer la neutralité des décisions.



A défaut d’être neutre, le juge doit se déporter.