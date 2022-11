A la Une . Vidéo - Le Département "au rendez-vous" en 2023 malgré l'impact des crises sur son budget

Fin d'année rime souvent pour les collectivités avec présentation de leurs orientations budgétaires pour l'année suivante. Après la Région fin octobre, c'était au tour du Département de présenter les grands axes de la politique qu'il compte mener pour 2023. Par SI - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 17:43

Pour son président, Cyrille Melchior, la priorité des priorités du Département sera toujours articulée autour de l'action sociale et ce, malgré l'obligation pour sa collectivité d'appliquer l'augmentation du point d'indice pour tous les agents pour faire face à l'inflation. Combinée à l'augmentation du prix des matières premières, la hausse estimée pour le Département s'élève à plus de 25 millions d'euros pour l'année à venir explique le locataire du Palais de la Source. Ce dernier assure néanmoins que le Département sera au rendez-vous dans les domaines qui lui sont chers, avec un retour dans le champ de l'aménagement, le tout "sans augmentation d'impôts".



Vice-président du Département en charge de l'action sociale, Jean-Marie Virapoullé a détaillé de son côté les différentes mesures mises en place à compter de l'an prochain. À commencer par la Caravane d'accès aux droits, lancée en juin 2022 et qui a déjà parcouru près de 77 quartiers de l'île. Afin d'amplifier la proximité avec les publics en grande difficulté résidant dans les écarts, le Département lancera dès 2023 trois nouvelles Caravanes. Ces dernières seront assistées de "Dalons de quartier" qui aiguilleront la population sur leurs droits, "toujours dans une démarche d'aller vers", indique l'élu saint-andréen.



L'autre grande annonce faite par le Département ce mercredi concerne la l'aide alimentaire d'urgence. "Un comité de pilotage de l'urgence alimentaire" verra le jour en 2023. Le but : mettre en commun les moyens des différents partenaires (ARS Etat, Département, Région, les mairies et leurs CCAS) pour faire face aux hausses de prix dans l'alimentaire en particulier. "L'aide alimentaire d'urgence, les colis alimentaires, les épiceries solidaires... Tout ça explose d'une année sur l'autre : + 10% chaque année et cela ne va pas s'améliorer avec toutes les difficultés sociales que l'on connaît", explique Jean-Marie Virapoullé.





Chef de file de la compétence agricole, le Département veut poursuivre les efforts engagés ces deux dernières années dans l'agriculture réunionnaise. Le budget alloué à ce secteur a plus que doublé en 2 ans, passant de 19 millions d'euros en 2020 à plus de 40 millions d'euros, "soit autant dans le domaine que la Région PACA qui compte 13 fois plus de surfaces agricoles", révèle Serge Hoareau, vice-président en charge des affaires agricoles. "En 2023 notre collectivité sera encore au rendez-vous pour accompagner nos agriculteurs. D'abord, dans le domaine de la préservation agricole avec la valorisation de près de 300 hectares de terres en friche", indique le M. Agriculture du Département. Serge Hoareau a par ailleurs annoncé le lancement d’un nouveau label "100% Réunion" qui contrairement au label "Nou la fé", ne sera apposé que sur des produits alimentaires totalement produits et transformés à La Réunion.



Si les débats autour de ces orientations budgétaires se sont déroulés comme à l'accoutumée dans le plus grand consensus, les élus de Saint-Denis ont tout de même émis quelques remarques sur la présentation faite par la majorité. S'ils se retrouvent sur "certains objectifs", le compte "n'y est pas" déplore tout de même Monique Orphé, qui demande au Département de faire plus en matière de proximité et d'accompagnement des plus précaires. "Quand on a aujourd'hui plus de 120.000 personnes qui sont en situation d'extrême pauvreté, quand on a 337.000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, je pense qu'il faut un plan d'action ambitieux. On affiche des résultats globaux sans rentrer dans les détails et ça c'est une insatisfaction que nous avons au sein de notre minorité constructive", regrette l'élue dionysienne.