[Communiqué] Mouvement de grève à Cerballiance Réunion

Le communiqué :

Nous, soussignés représentants des salariés de Cerballiance Réunion agissant au nom des syndicats CGTR et FO, réunis en intersyndicales, vous contactons par la présente pour vous informer du dépôt d’un préavis de grève.

Nous avons pris cette décision à la suite de votre proposition d’augmentations salariales, que vous avez présentée lors de notre récente réunion.

Nous considérons que les augmentations proposées ne sont pas suffisantes pour répondre aux attentes légitimes de l’ensemble du personnel.

Le personnel revendique de meilleures conditions de travail. (Insuffisance des remplacements accroissement de la productivité et de la pression au travail, surcharges de travail, banalisation du travail et des horaires…)

De plus, la situation actuelle de notre entreprise avec l’implication de la Deets et la CGSS dans le cadre de RPS, la surcharge de travail et le mal-être des salariés ne peuvent être ignorées

Nous rappelons également que lors de la réunion, le président de Cerballiance nous a informés que ces deux options de proposition d’augmentations de salaires étaient les dernières, rompant ainsi tout dialogue social.

Nous regrettons que les discussions n’aient pas abouti à un accord satisfaisant pour toutes les parties et que cela nous pousse à envisager une action collective.

Ainsi, conformément à la réglementation en vigueur, (cf. art. L.2511-1 code du travail relatif à l’exercice du droit de grève) nous vous informons officiellement de notre intention de déposer un préavis de grève.

Ce préavis sera valable à compter du Jeudi 2 mai 2024 à 0 heure et nous vous prions de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service et la sécurité de tous. Pour des salariés soumis à des services continus et dont les horaires d’embauche et de débauche débordent sur les horaires précités, le préavis doit couvrir les salariés en amont et en aval de cette journée.

En ces heures de triste mais nécessaire décision que les salariés ont été dans l’obligation de prendre nous vous réitérons les revendications des salariés :

– Augmentation à 5 % pour les salariés jusqu’au coefficient 350.

– Nous demandons une augmentation du coefficient pour les secrétaires au bout de 15 ans d’ancienneté.

Il a été acté dans le cadre des NAO 2023 l’actualisation de la grille de classification interne à Cerballiance Réunion des coefficients des coursiers, agents d’entretien et des IDE.

– Prime pour les Secrétaires de 100€ pour les jours fériés

– Prime de Risque pour tous les coursiers à 90€

– Prime de DIALYSE de 150€ tous les 3 mois

– Prime Plateau pour la reconnaissance du travail à 200€

– Mise en place d’un 13 -ème mois

– Demande de plus de Moyens Humains sur les Plateaux et les Sites Périphériques pour réduire la charge de travail excessive afin d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelles et vie personnelle.

– Mise en place d’un vrai POOL DE REMPLACEMENT au sein de l’entreprise pour les 3 régions.

Nous restons bien entendu ouverts au dialogue et à la négociation afin de trouver une solution qui satisfasse l’ensemble des parties.

Nous espérons pouvoir trouver un accord mutuellement acceptable dans les plus brefs délais.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Président de Cerballiance Réunion, l’expression de nos salutations distinguées.

Représentants syndicaux CGTR et FO

Sandrine LEAR

Fabrice MALAYANDY