Un dimanche bien nuageux

Dès ce début de journée, les nuages sont bien présents sur une bonne moitié Est du département avec des averses sur les pentes; celles-ci sont plus marquées autour du volcan où le temps est frais, gris et humide. En matinée, les nuages progressent vers l'Ouest et le temps gris et humide persiste sur l'Est et s'installe dans l'intérieur. Seul le littoral Ouest profite encore de quelques éclaircies. L'après-midi, les éclaircies sont de retour sur le littoral Est alors que le soleil se fait plus discret sur la côte Ouest. Dans l'intérieur, la couche nuageuse est suffisamment épaisse pour laisser échapper quelques averses, plus fréquentes dans les hauts de l'Ouest et du Sud-Ouest.



Les températures maximales sont de l'ordre de 24 à 27 °C sur le littoral, 12 à 13°C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maïdo, et 18 à 21°C dans les cirques.



Coté vent, c'est un régime de brise qui domine avec tout au-plus quelques pointes voisines de 40 km/h vers la Pointe des Galets et vers la Pointe de la Table.



La mer est agitée au vent et croisée dans le Sud. Une petite houle australe voisine de 1,50 mètre déferle le long des côtes Ouest et Sud-Ouest et une houle d'alizé, sensiblement du même ordre, déferle le long des côtes Sud-Est et Est.