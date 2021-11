Rubrique sponsorisée Tout sur la dette publique et la croissance économique !

Tout sur la dette publique et la croissance économique ! C'est ce que vous propose de découvrir la toute nouvelle émission "Causeries de l'économie" dédiée aux grandes questions économiques de l'Université Numérique de La Réunion. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 11:18





Découvrez tout cela dans l'extrait de cette première émission où l'économiste Philippe Narassiguin répond aux questions de Christophe Porlier, chargé de Mission de l'Université Numérique en Région, de l'Université de La Réunion. A visionner dès aujourd'hui sur



Et, abonnez-vous pour être informés de la date de la prochaine émission ! La dette publique française a explosé mais qui la détient ? Savez-vous que 50% de la dette sont détenus par des étrangers ? A quoi sert la dette publique ? Qui la rembourse ? Quelle est son influence sur la croissance ?Découvrez tout cela dans l'extrait de cette première émission où l'économiste Philippe Narassiguin répond aux questions de Christophe Porlier, chargé de Mission de l'Université Numérique en Région, de l'Université de La Réunion. A visionner dès aujourd'hui sur facebook.com/univnumreunion le lien direct ) ou youtube.com/universitenumeriquedelareunion , voir l'émission sur la dette publique française Et, abonnez-vous pour être informés de la date de la prochaine émission !