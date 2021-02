A la Une . Sainte-Marie en chantier avec le soutien régional du Plan de Relance

​Sainte-Marie en chantier. La Région Réunion a formalisé ce jeudi un appui financier en faveur de la commune du nord. Plus de 40 millions d’euros irrigueront une foultitude de projets structurants. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 16:50 | Lu 374 fois

L’envolée épidémique fait peser la menace d’un repli encore plus préjudiciable pour le tapis de petites et moyennes entreprises locales. Afin d’amorcer un regain d’activité sur le territoire réunionnais, la collectivité régionale appuie les projets structurants des 24 communes depuis l'an dernier à travers son Plan de Relance. Au tour de Sainte-Marie de présenter ses besoins ce jeudi.



Guide de cette visite de la délégation régionale, le maire Richard Nirlo prend ce soutien financier comme une véritable aubaine. Autant pour les projets déjà engagés comme la première visite matinale, à savoir la future Cité administrative dont la construction est à mi-chemin, que pour des chantiers qu'il faut encore imaginer comme le bassin de baignade.



Mais avant de faire rêver d'un littoral revisité, une large part des finances allouées à la commune se consacre à réhabiliter le bâti des établissements scolaires. Le Plan de Relance Régional y consacre 15,8 millions d’euros rien que sur ce volet. Les écoles de Terrain Elisa (3 M€), de Bois Rouge (7,5) et de Flacourt (5) bénéficieront d’un ravalement de fond en comble. Sur ce volet éducatif toujours, "l’Ecole numérique" n’est pas oubliée avec un coup de pouce à hauteur de 780.000 euros pour la mise à disposition de tablettes numériques et d’ordinateurs portables dans chaque école.



Après le site de construction de la Cité administrative qui doit rassembler tous les services municipaux, Richard Nirlo et Didier Robert ont emprunté la voie qui connectera le centre ville à la façade maritime.



Le paquet sur des travaux qui peuvent démarrer rapidement



Richard Nirlo parle de "projet phare" en désignant "l’aménagement de cette voie qui relie le port de Sainte-Marie et le quartier historique, c’est-à-dire le centre ville. On veut lui redonner vie et non pas le laisser mourir comme actuellement. On veut aménager cette voie avec des rondavelles, des commerçants etc... Des glaciers pourront s’installer et permettre aux Sainte-Mariens de venir se détendre, se réapproprier leur centre ville, mais aussi avec ce futur bassin de baignade : rendre la mer aux citoyens", projette-t-il.



L’aménagement de ce bassin de baignade affiche un montant prévisionnel de 8 millions d’euros. La municipalité vise une construction localisée à proximité de Bois madame afin de créer cette connexion avec le sentier littoral dont "l’aménagement touristique du front de mer" a été budgétisé à 2,5 millions d’euros.

D’autres projets ont été passés en revue. C'est le cas de la réhabilitation du complexe sportif de Flacourt ou de la construction d’une piscine couverte à Beauséjour mais aussi des travaux qui peuvent démarrer rapidement et donc bénéficier au BTP dans des délais courts.



Parmi ces travaux identifiés, le radier de Terrain Elisa sera enjambé par un pont d'un montant d'1,5 million d'euros. Adieu aussi aux radiers de Monte Sano et Camphrier. Les deux ponts (1 million d’euros) franchiront la ravine Coco. L’élargissement des voies du pont de l’Espérance (1 M) est aussi programmé tout comme la création d’un aménagement routier donnant accès à la route nationale pour ceux qui vont ou sortent de la zone économique de la Mare - Grand Prado.



"4 ou 5 communes" n'ont pas encore sollicité les services de la Région



"Nous avons avec les services de l’Etat, de l’Europe, la responsabilité de mobiliser les moyens pour pouvoir accompagner les acteurs publics et les entreprises", rappelle le président de Région. Didier Robert confirme l'accompagnement régional autour "de travaux classiques comme la rénovation d’écoles, de la piscine du centre ville" mais aussi "des opérations moins classiques comme l’aménagement de la promenade de front de mer de Sainte-Marie" avec dans les deux cas de figure l'optique d'"une mise en oeuvre la plus rapide possible qui permet de donner de l’activité, du travail à ces entreprises."



La tournée des communes entamée l’an dernier va se poursuivre à ceci près que la Région attend de "4 ou 5 communes" encore muettes qu’elle fassent connaître à ses services les projets dont elles attendent un coup de pouce financier. Il faut pour cela "dépasser les clivages politiques", avise Didier Robert.



