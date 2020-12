A la Une . Réhabilitation d'une plage de sable basaltique sur le littoral de Cambaie

Une portion de plage de sable basaltique a été choisie pour une opération de réhabilitation dans le secteur de Cambaie. Objectifs : limiter l'érosion et favoriser la ponte des tortues. Par Marine Abat - Publié le Mardi 8 Décembre 2020 à 10:05 | Lu 104 fois

Alors que le littoral réunionnais est grignoté par l'érosion, une opération de réhabilitation d'une plage de sable basaltique a été entamée sur le secteur de Cambaie. Le projet se concentre sur la côte alluvionnaire de la baie de Saint-Paul, sur une parcelle de 1,25 hectare au niveau de la route forestière. C'est une plage de sable noir et de cordons de galets provenant de la Rivière des Galets. Le site, envahi par les espèces exotiques envahissantes, appartient en partie à l'Etat et à l'ONF.



Reconquérir le milieu naturellement présent sur cette frange littoral "passe par la restauration de la structure et de la composition de la végétation typique du littoral ouest réunionnais", indique la municipalité. C'est-à-dire notamment par un abattage et un dessouchage des filaos se trouvant en première ligne du haut de plage, lesquels créent un point dur qui favorise le processus érosif du haut de plage ; et par l'arrachage et le broyage du Prosopis juliflora (appelés "épinards" à La Réunion, ndlr) se trouvant en haut de plage et limitant la colonisation du milieu par des espèces végétales indigènes mieux adaptées. Il s'agit ainsi de retrouver une végétation indigène en haut et arrière plage (patates à Durand et veloutier bord de mer) permettant de stabiliser le sable de la dune.



Le reprofilage de la plage déjà effectué



Les travaux d'arrachage des espèces exotiques envahissantes, reprofilage de la plage et suivi topographique ont déjà été réalisés par la commune de Saint-Paul en novembre et décembre 2019. Prochaine étape : les plantations, qui seront réalisées en partenariat avec le CEDTM (Centre d'étude et de découverte des tortues marines) et l’Office National des Forêts.



Lauréate de l'appel à projets "Des solutions fondées sur la nature pour des territoires littoraux résilients", lancé par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), la commune a pu obtenir une aide financière à hauteur de 70% du coût global du projet. Le coût total prévisionnel du projet est de 115 667 € HT dont 70% financés par la subvention de l’appel à projets et 30% financés par la commune de Saint-Paul (ces 30% ont déjà été utilisés, la subvention servira aux travaux à venir).



Début des plantations au premier trimestre 2021



"Les travaux de plantation et d'entretien devraient débuter au cours du premier trimestre 2021", indique Alice Maillot, chargée de mission risque naturel à l'ONF. "Il s'agit de reconstruire le milieu naturel réunionnais avant artificialisation, le principal enjeu est de restaurer ce qui est en proie à l'érosion". Une palette végétale qui devrait aussi séduire les tortues marines. Le CEDTM (Centre d'Etude et de Découverte des Tortues Marines) effectuera d'ailleurs une partie des plantations au cours d'ateliers pédagogiques réalisés avec le public.



"Les tortues ont une appétence pour ce type de végétation. Ça les incite à venir sur notre île, même si elle ne vont pas forcément pondre sur cette plage là, qui n'est pas la plus favorable parce qu'il y a des galets. Ça participe à une reconstitution plus globale", conclut Alice Maillot.





Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité