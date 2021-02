A la Une . Réanimation : 90 % des lits sont occupés, une augmentation est prévue

Ce vendredi, l’ARS a fait le point sur la situation actuelle des services de réanimation à La Réunion. 10 personnes, hors EVASAN, ont été admises en réanimation. Martine Ladoucette a annoncé que 90% des 95 lits de réanimation sont actuellement occupés. L’ARS prévoit d’augmenter la capacité à 125 lits de réanimation. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 19 Février 2021 à 18:33 | Lu 1036 fois

"On n’assiste pas à une augmentation brutale, inexpliquée, des hospitalisations, en dehors des EVASAN. Il ya eu 10 admissions de Réunionnais en réanimation" a tenté de rassurer Martine Ladoucette en début de sa conférence de presse. 40 personnes sont hospitalisées en médecine Covid en plus.



La directrice de l’ARS Réunion a ensuite détaillé la situation des services de réanimation dans l’île. Ce vendredi, le département compte 95 lits de réanimation. 85 lits sont actuellement occupés, ce qui représente 90% des capacités actuelles.



Des renforts arrivent dès demain



Parmi ces 85 personnes en réanimation, 42 personnes sont des patients Covid. 30 viennent de Mayotte et 12 sont domiciliés à La Réunion, soit 10% des capacités totales. Une limite de 48 lits pour les EVASAN a été fixée par l’ARS. "La Réunion doit jouer son rôle de recours de zone. L’aide La Réunion à Mayotte est nécessaire et logique" a indiqué la directrice de l’ARS.



Une augmentation à 125 lits est donc envisagée, ce qui sera la capacité maximale de La Réunion. Un schéma d’évacuation vers la métropole est étudié et préparé si cela devenait nécessaire.



Des renforts arrivent dès demain avec l’arrivée d’un médecin de réanimation, 4 médecins généralistes, 29 infirmiers et 13 aides-soignants. Auxquels s’ajouteront 2 ou 3 médecins réanimateurs dans les prochains jours.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur