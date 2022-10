A la Une . Pour éviter "une guerre civile", des élus de Mayotte demandent des mesures d’urgence

Des élus mahorais sont à Paris pour exiger des mesures d’urgence de la part du gouvernement face à la situation de violences que connaît le 101e département français. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 16:39

Onze des dix-sept maires de Mayotte, ainsi que des parlementaires et des conseillers départementaux, sont à Paris afin d’alerter sur la dramatique situation que connaît l’île. Hier, les élus mahorais ont rencontré les présidents des deux assemblées, Gérald Darmanin et Jean-François Carenco, pour évoquer ce sujet et demander des mesures d’urgence au gouvernement.



Mardi, les maires ont rencontré David Lisnard, le président de l’Association des maires de France, pour discuter de l’insécurité à laquelle ils font face. Selon un rapport du Sénat de 2021, la violence à Mayotte fait l’objet d’une sous-évaluation structurelle dans les données officielles. Ainsi, le taux de coups et blessures volontaires est le double de la métropole. Les vols par effractions sont multipliés par quatre.



Ambdilwahedou Soumaila, le maire de Mamoudzou, après avoir exprimé sa solidarité avec la famille de Lola, n’a pas hésité à reprendre ce fait-divers pour illustrer ce qui vivent les Mahorais. "Parce qu’à Mamoudzou c’est quasiment devenu mon quotidien de présenter des condoléances aux familles victimes de violence", a-t-il déclaré dans les colonnes du Monde.



