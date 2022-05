La grande Une Piton de La Fournaise : Le flanc Est du volcan glisse vers la mer

Une étude sur le Piton de La Fournaise vient d'être publiée dans la revue nature communications. Elle révèle une structure de déstabilisation majeure au volcan. Les explications d'Aline Peltier, directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise.





Lorsque le magma s’injecte dans la partie verticale de la structure sous le sommet, il l’ouvre, mais lorsqu’il force son passage dans la partie horizontale, celle-ci coulisse et entraîne avec elle l’ensemble du flanc vers la mer, entraînant un glissement du flanc Est du volcan, comme cela a notamment été observé lors de l’éruption majeure de 2007. Lors de cette éruption, le flanc Est du volcan avait glissé de 1m40.



D’importants séismes et des effondrements



La caractérisation de cette structure permet de rappeler que le volcan est un milieu fragile et qu'il est important de le surveiller, précise Aline Peltier.



À l'échelle des temps géologiques, soit des milliers d’années, des injections de magma répétées dans ce type de structure pourraient conduire à des séismes importants ou à des effondrements de flancs, comme cela s’est déjà produit par le passé, comme lors de la formation de l’Enclos Fouqué il y a 2500 à 4500 ans, “mais heureusement ce sont des phénomènes rares”, rassure la volcanologue.