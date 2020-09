Société NEO : Les Réunionnais appelés à participer au débat

Le débat public sur la Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis démarre aujourd’hui pour 3 mois et demi. Les Réunionnais sont invités jusqu’au 31 décembre à déposer leur avis et leurs suggestions sur le réaménagement du Barachois, via internet ou dans la Maison du débat. Par Charlotte Lebreton - Publié le Mardi 15 Septembre 2020 à 09:46 | Lu 172 fois





Ce projet NEO se donne pour ambition de "repenser entièrement le Barachois, en l’ouvrant à la fois sur le centre-ville et son littoral", le but étant également de trouver une alternative à "la trop forte présence de la voiture" sur le site.



Jusqu’au 31 décembre 2020, les Réunionnais pourront déposer un avis, une question, une contribution, un commentaire, notamment sur les cinq propositions de tracés envisagées par les maîtres d’ouvrage. Parmi ces cinq scénarios : trois tracés via des tranchées ouvertes et tranchées couvertes en gain sur la mer, et deux tracés avec une traversée du Barachois en tunnel libérant une vaste zone de presque 1,5 km de long sans voiture.



Pour permettre à cette consultation d’obtenir un maximum de participation, le débat public s’ouvre sur 2 plateformes :

- La maison du débat située sur le Barachois. Chacun a la possibilité de venir s’informer, donner son avis via un questionnaire, rencontrer les maîtres d’ouvrage, expérimenter une application de réalité virtuelle interactive pour visualiser les différentes options d’aménagement.

- De chez soi, sur internet. Il est possible de déposer un avis, une question, une contribution. Le site à retrouver



