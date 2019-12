Mouvement social à l'Institut d'éducation sensorielle de la Ressource

L'institut d'éducation sensorielle (IES) subit actuellement le mouvement de grève d'une partie de ses salariés.



L'IES, dont les locaux se trouvent à la Ressource Sainte-Marie, est gérée par l'association IRSAM. Cette mobilisation se situe dans la continuité des actions déjà menées par les salariés depuis octobre "mais non entendues jusqu'à présent, d'où notre slogan 'IES la Ressource, une direction sourde-aveugle sans considération' ", relaye un salarié du centre spécialisé dans l'accueil de déficients auditifs et visuels.



"Nous oeuvrons quotidiennement pour ces personnes porteuses de handicap. Aujourd'hui notre combat quotidien est mis à mal et nous souhaitons que le maximum de parents et de professionnels comme nous soient informés de ce mouvement", poursuit-il.



Les grévistes demandent une "compensation financière pour l'augmentation brutale de 15 jours travaillés supplémentaires, un rétablissement du dialogue social, le respect des professionnels et des jeunes accueillis dans l'institut."