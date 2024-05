Les Russes projetaient d’enlever et d’assassiner le président Zelensky

Le Service de sécurité ukrainien (SBU) a révélé aujourd'hui avoir déjoué une tentative d'assassinat contre le président Volodymyr Zelensky, orchestrée par des agents russes infiltrés dans la Garde nationale ukrainienne (Upravlinnia derzhavnoi okhorony Ukrainy ou UDO). Selon le SBU, ce complot visait également d'autres hauts responsables politiques et militaires ukrainiens.

Les services de contre-espionnage et du SBU ont arrêté un réseau de cinq membres, dirigé depuis Moscou et incluant deux colonels de la Garde nationale ukrainienne, selon le média ukrainien Hromadske.

Ces suspects auraient transmis des informations sensibles au FSB, l’agence de renseignements russe. Leur mission consistait notamment à recruter des complices au sein des militaires proches du président ukrainien, avec pour objectif de le prendre en otage avant de le tuer.

Parmi les autres cibles visées figuraient Vasyl Malyuk, chef du Service de sécurité ukrainien, Kyryll Budanov, chef de la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense (GUR), ainsi que d’autres hauts fonctionnaires. D’après les renseignements du SBU rapportés par Zerkalo Nedeli, un média ukrainien en ligne, l’assassinat de Kyryll Budanov était prévu avant Pâques.

Le SBU a expliqué sur Telegram que le plan ennemi comportait plusieurs étapes : surveillance et transmission des mouvements des cibles, récolte de coordonnées pour un tir de missile, attaque des survivants par drone, et enfin, un second tir de missile destiné à effacer toute trace de l’attaque initiale.