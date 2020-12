Culture Loic Bouvon, le nouvel artiste qui secoue la musique réunionnaise

Il est jeune, talentueux et engagé. Loïc Bouvon fait partie de cette génération de chanteurs réunionnais qui se battent pour faire valoir leur langue maternelle à travers leurs chansons. Auteur-compositeur et interprète, il évolue dans plusieurs styles de musique mais affectionne plus particulièrement les chansons d’amour. Portrait d’un artiste prêt à se faire un nom dans la chanson. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mercredi 30 Décembre 2020 à 20:46 | Lu 313 fois

Jeune Portois de 31 ans, Loïc Bouvon baigne dans la musique depuis son enfance : « ma mère avait cette passion pour le chant et la danse folklorique. J’ai donc été moi-même attiré par le chant. Je me suis beaucoup intéressé au rap, j’écoutais des artistes comme Psy4 de la Rime, NTM, Sniper, Sinik, Diam’s, Kery James, etc. Puis, je me suis intéressé à d’autres styles de musique par l’intermédiaire d’artistes tels que Blacko, Corneille, Singuila, Féfé, Admiral T, etc. Dès mes 15 ans, j’ai écrit mes premiers textes de rap puis de dancehalll ».



À 19 ans, Loïc quitte la Réunion pour se consacrer à ses études et au sport (VTT Cross-Country). Il n’oublie pas la musique, il a toujours des airs dans la tête. De retour sur son île en 2019, il décide de vivre son rêve en créant son groupe ( Loïc Bouvon et ses musiciens ) composé d’un bassiste, d’un percussionniste et d’un guitariste : « mes premiers textes en créole, je les ai écrits en métropole alors que j’étais étudiant. Dès mon retour à La Réunion, mon style musical a évolué et j’ai choisi de mettre en valeur ma langue maternelle à travers des textes autour de l’amour. Mes influences actuelles sont Burna Boy, Davy Sicard, Dadju, Tayc, Danyel Waro



Lire la suite ».





