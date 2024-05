[Communiqué] Rendez-vous dans les musées de La Réunion ce 18 mai 2024

Réservez votre soirée du samedi 18 mai pour vivre une expérience du musée à la fois conviviale et ludique, appellent les services de l'Etat.

Le communiqué de la préfecture :

Rendez-vous incontournable, la 20ème édition de la nuit européenne des musées permet au public, de tous âges et de tous horizons, de visiter gratuitement, en soirée et dans une ambiance festive, les musées de son territoire.

Réservez votre soirée du samedi 18 mai pour vivre une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Du Nord au Sud de l’île, plus d’une cinquantaine d’évènements vous attendent. Les musées et autres lieux patrimoniaux ouvrent leurs portes pour des invitations à voyager dans les collections permanentes ou à travers le temps : participez à des visites guidées, parcours ludiques, ateliers créatifs, concerts, projections de films, expositions et animations inédites ou encore vivez des expériences insolites comme la découverte de la taxidermie… sans oublier les restitutions de l’opération « La classe, l’œuvre ! » au cours de laquelle nos élèves passionnés par l’art ont réalisé des œuvres s’inspirant des collections des Musées de France.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre Nuit sur https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr ou retrouvez directement le programme la Nuit des Musées à La Réunion