A la Une . Les prix des billets d’avion entre La Réunion et la métropole ont augmenté de 20% en un an

Le gouvernement vient de publier l’indice des prix du transport aérien de passagers pour le mois de janvier 2023. Même si La Réunion s’en sort mieux que les autres départements d’Outre-mer, les prix des billets d’avion ont augmenté de 20,6% en un an. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 14 Mars 2023 à 09:59

L’inflation s’élève jusque dans le ciel. Le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires vient de publier l’indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP) pour le mois de janvier 2023 et les nouvelles ne sont pas bonnes.



Les prix augmentent de 23,1% sur le réseau intérieur au départ de la métropole et de 22% sur le réseau international par rapport à janvier 2022. Les vols intérieurs augmentent de 13,4%, tandis que les vols internationaux prennent 22% de plus. Le réseau international moyen-courrier voit la facture grimper de 27,6%. Seuls les billets d’avion entre la métropole et le Maghreb ont baissé sur l’année écoulée (-1,5%).

La plus forte augmentation pour l’Outre-mer



En comparant le mois de janvier 2022 et 2023, la hausse des prix de la métropole vers l’Outre-mer est de 47,4 %, portée principalement par les destinations antillaises pour toutes les compagnies présentes et toutes classes de passagers confondues. Pour les Ultramarins qui souhaitent se rendre en métropole, c’est 33,8% de plus qu’il faut débourser pour voyager.



C’est la Martinique et la Guadeloupe qui payent le plus fort tribut avec des hausses de 51,2% et 49,2%. La Guyane de son côté connaît une augmentation de 24,5%. La Réunion apparaît donc presque chanceuse avec une hausse de 20,6%.



Enfin, Mayotte est intégrée pour la première dans les données de l’IPTAP. Le 101e département connaît une hausse très limitée (+2,9%), notamment grâce à l’arrivée d’un nouveau concurrent pour la desserte de la Métropole.



Gaëtan Dumuids