Communiqué Les bibliothèques de l'Université de La Réunion, plus que jamais engagées auprès des étudiants !

En cette période de crise, les bibliothèques de l’Université de La Réunion font le maximum pour aider et accompagner les étudiants. Par Stagiaire Zinfos974 - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 16:05 | Lu 86 fois

Ainsi, les cinq bibliothèques de l’établissement sont ouvertes aux horaires habituels, dans le respect des consignes sanitaires (gel hydro-alcoolique, port du masque et respect des distances). Les ouvrages empruntés sont placés en quarantaine, avant d’être remis à disposition du public. Les étudiants peuvent donc venir en toute confiance ! En parallèle, et pour ceux qui le souhaitent, toutes les bibliothèques de l'Université de La Réunion proposent un service de biblio-drive pour réserver les documents depuis son domicile. Les bibliothécaires préparent les commandes que les étudiants peuvent ensuite récupérer dès le lendemain dans l'une des bibliothèques universitaires de leur choix.

Toujours dans la volonté de s’adapter aux nouveaux besoins, les règles de prêt ont été assouplies. Il est maintenant possible d’emprunter plus de documents.

Un nouveau service a vu le jour : le prêt d’ordinateurs portables, afin de réduire la fracture numérique. Grâce au soutien des collectivités locales, ce sont actuellement 459 ordinateurs qui sont à disposition des étudiants.





Ayant constaté que de nombreux jeunes réunionnais scolarisés dans l’hexagone ont fait le choix de se confiner à La Réunion, l'Université de La Réunion souhaite leur proposer un lieu de travail et leur permettre d’emprunter les documents dont ils ont besoin. C’est pourquoi l’inscription aux bibliothèques de l'Université de La Réunion est gratuite pour les étudiants réunionnais inscrits dans une université de métropole et en séjour à La Réunion.

Enfin, la recherche documentaire étant essentielle pour les étudiants, les bibliothèques de l'Université de La Réunion étoffent leur offre de formation à la documentation et proposent des ateliers en présentiel mais également à distance.

Et pour pouvoir oublier le stress et s’ouvrir au monde, nos bibliothèques maintiennent leurs expositions et animations (escape-game, ateliers Do It Yourself, nuits de la lecture). ...et encore quelques surprises arrivent en 2021 !