Le Port: CBo Territoria construit pour Ravate le plus grand Leroy Merlin de l'île

Leroy Merlin, franchisé à La Réunion par le groupe Ravate, ouvre un troisième magasin sur l’île. Le bâtiment de 13 780 m2 ( dont 8 400m2 de surface de vente) sera implanté dans la zone commerciale du Sacré Coeur au sein du Retail Park de CBo Territoria. La transaction immobilière a été signée selon le dispositif de vente en l’état futur achèvement (VEFA). Le chantier a d’ores et déjà commencé et la livraison est prévue pour la fin de l’année prochaine.



Outre la construction du plus grand magasin Leroy Merlin de La Réunion, CBo Territoria a noué un partenariat foncier avec le groupe Ravate (actif détenu à 50% et résultats mis en équivalence) sur les 6 hectares du Retail Park. Intersport, Athlete’s Foot, Gifi, Ravate Déco et Ravate Electro, ces franchises et enseignes du groupe Ravate complètent sur 9 700m2 le nouveau site.



"Nous sommes très heureux de cette collaboration d’envergure avec CBo Territoria qui comprend l’acquisition d’un équipement majeur et un partenariat dans la création d’actifs commerciaux de haute qualité. Nous sommes persuadés du fort potentiel commercial de ce nouveau développement au Port qui concentrera d’ici 2020 des enseignes incontournables pour servir une des zones économiques les plus dynamiques de l’Île", a déclaré le président du groupe Ravate.



S’étendant sur un total 30 000 m2 de bâtis, et 900 places de parking, la création du Retail Park par CBo Territoria représente un investissement de 61,5 millions d’euros. La desserte routière vers le centre-ville au niveau du rond-point du Sacré Cœur a également été pensée, indique l’opérateur immobilier.



"Après le succès de la zone commerciale du Portail à Saint-Leu qui dépasse nos prévisions les plus optimistes, nous sommes très fiers de réaliser grâce à un partenariat étroit avec le groupe Ravate, un nouveau développement d’envergure qui participera à la croissance de nos résultats. La très grande qualité des enseignes qui seront accueillies par le Retail Park du Port devrait assurer à ce beau projet un succès durable, et confirmer ainsi la pertinence de notre stratégie de développement hors terrains historiques en partenariat avec des exploitants de premier ordre", a ajouté Eric Wuillai, PDG de CBo Territoria. Zinfos974 Lu 1748 fois





