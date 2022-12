Actu Ile de La Réunion La stratégie pour les arts et la culture de Jersey peut-elle inspirer l’Océan indien ?

Par Kevin Lognoné - Publié le Mardi 20 Décembre 2022 à 09:03

Pour devenir une île créative, une feuille de route 2022- 2027 a été commandée par le gouvernement de Jersey. Celle-ci arrive à un moment charnière pour Jersey. Le gouvernement de Jersey s’est engagé à investir dans 1 % des dépenses globales du gouvernement dans les arts, la culture et le patrimoine à partir de 2022.



Comme en témoignent d’autres petites nations insulaires à travers le monde - de la Jamaïque aux îles Féroé - les arts et la culture peuvent fournir la «percée» dans la bataille pour développer un rayonnement au niveau mondial. Ce sont des secteurs créatifs qui racontent des histoires et stimulent l'imagination, mais ils sont largement absents du récit extérieur actuel de Jersey. C'est pourquoi Jersey prépare un programme de «missions extérieures» dans des pays prioritaires (marchés et événements créatifs dans ces pays) pour présenter la créativité de Jersey.

A ce titre, la France des trois océans, le Portugal, la Pologne, la Roumanie sont identifiés comme des pays prioritaires au titre de la future coopération Jersey Arts and Culture Exchange. L'art et la culture sont essentiels à Jersey. Ils sont au cœur de l'identité de Jersey en tant qu'île avec un paysage culturel et patrimonial très distinctif - avec sa propre langue minoritaire et son esthétique, tirée d'influences à travers le monde.



Une similitude avec l’île de la Réunion et l’insularité indianocéanique ? L'île est dotée de bâtiments patrimoniaux tels que des forts, des églises et des monuments anciens; et formulé dans un ancien paysage et paysage marin d'une beauté enrichissante et d'une importance archéologique extraordinaire. Ce sont des ressources qui rendent l'île Anglo-Normande spéciale, qui inspirent le travail des artistes actifs et qui fournissent le contexte du mode de vie et de l'identité à travers lesquels les activités artistiques et culturelles s’épanouissent.



Après le Brexit, Jersey entend une plaque tournante vitale pour les pratiques artistiques et culturelles qui relie les praticiens français, en particulier de culture insulaire, et Jersey. Jersey peut également fournir une plate-forme d'échanges avec le secteur artistique et culturel britannique - qui est absolument déterminé à conserver, voire à améliorer, les échanges créatifs avec l'océan indien.



Cela peut se traduire par des résidences et des échanges stratégiques d'artistes ; des jumelages artistiques et culturels entre des organisations artistiques internationales ; et des propositions d’expérience de pays cible à partager et valoriser lors du Forum des îles créatives. En misant sur de nouvelles expérimentations venues des îles Anglo-Normandes, la Réunion pourra pleinement capitaliser ces synergies et mises en réseau avec la stratégie Art & Culture du gouvernement de Maurice.