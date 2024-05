Sylvie Gustave Dit Duflo, candidate sur la liste de Valérie Hayer : « Travailler de manière transversale pour défendre les spécificités de chaque territoire »

Sylvie Gustave Dit Duflo, vice-présidente de la région Guadeloupe et présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, est en visite à La Réunion en tant que candidate sur la liste "Besoin d'Europe" conduite par Valérie Hayer, dans le cadre des élections européennes. Elle nous explique les actions menées par son groupe et les enjeux pour les territoires ultramarins.

Pour Sylvie Gustave Dit Duflo, le groupe Renew a joué un rôle déterminant au Parlement européen, notamment à travers le vote d’un plan de relance de 800 milliards d’euros après la pandémie de Covid-19. « Ce plan a financé divers secteurs comme l’agriculture, la pêche et la rénovation des infrastructures, contribuant ainsi à la reprise économique », tient-elle à rappeler.

Elle souligne également les avancées en matière de réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes, ainsi que les mesures prises pour renforcer la sécurité des frontières avec le déploiement de Frontex, soit l’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. « Le groupe Renew a toujours soutenu des initiatives cruciales pour la protection économique et sécuritaire de l’Europe », affirme-t-elle. Elle assure que son groupe soutiendra une extension des moyens de Frontex afin qu’ils puissent se déployer de manière renforcée sur des territoires comme la Guyane et Mayotte, « là où l’immigration pèse énormément sur la population et sur l’économie de ces territoires. »

Sylvie Gustave Dit Duflo insiste sur le rôle de l’Europe comme un « bouclier économique » pour les territoires ultramarins, en permettant à leurs productions locales de s’exporter et en assurant des droits au travail. Elle mentionne également les dispositifs de coopération régionale, comme INTERREG, « qui facilitent les échanges culturels, scientifiques et économiques dans les bassins de l’océan Indien et des Caraïbes ».

Interrogée sur la représentation des ultramarins au Parlement européen, Sylvie Gustave Dit Duflo appelle à la confiance. « Nous devons travailler de manière transversale pour défendre les spécificités de chaque territoire », déclare-t-elle. Elle promet de se rendre régulièrement dans les territoires ultramarins, « au moins une fois par an », pour assurer une représentation « proche et efficace ».

Lorsque le sujet de la représentation des ultramarins au sein de la liste de Valérie Hayer est abordé, notamment suite à l’éviction de Stéphane Bijoux, Sylvie Gustave Dit Duflo répond avec assurance. « Stéphane Bijoux, en tant qu’eurodéputé sortant, a été un représentant précieux pour tous les territoires ultramarins », insiste-t-elle. Elle ajoute que le Martiniquais Max Orville a également pris le relais durant la seconde partie de la dernière mandature, apportant son soutien aux territoires.

Elle explique ensuite que la composition des listes électorales répond à des enjeux complexes, « incluant des considérations géographiques, géopolitiques et de partis ». « Bien que Stéphane Bijoux ne soit plus sur la liste, nous avons des candidats comme moi-même, Max Orville et Hélène Pollozec, qui sont déterminés à porter les spécificités des Ultramarins », argue-t-elle.

Avant de conclure, Sylvie Gustave dit Duflo appelle les électeurs réunionnais « à ne pas disperser leurs voix »: « Je les enjoins à ne pas disperser leurs voix même si je sais qu’il peut y avoir des candidats locaux mais quelquefois pour toucher sa cible, il faut être extrêmement pragmatique et aller droit au but. Le groupe Renew dans lequel nous siègerons est un groupe pivot central extrêmement important pour pouvoir porter la voix des Réunionnais. »