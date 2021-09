A la Une . La reprise des vols avec Madagascar sérieusement compromise

La reprise du tourisme à Madagascar s'annonce lente et douloureuse. Après Ethiopian Airlines qui a déclaré forfait, c'est au tour d'Air Austral d'annoncer qu'elle n'est pas prête à reprendre les rotations avec la Grande île avant fin octobre. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 14:57

Les vols vers Madagascar ne sont pas prêts de reprendre. Après l'annonce de la compagnie Ethiopian Airlines, le 22 septembre dernier, déclarant qu'elle prolongeait la suspension de ses vols vers la Grande île, c'est au tour d'Air Austral. Sur le site de la compagnie réunionnaise, on peut lire que les vols à destination de Nosy Be, Tananarive, Tuléar et Fort Dauphin étaient annulés jusqu'au 31 octobre prochain.



Selon la presse malgache et suite aux annonces faites par le gouvernement de rouvrir les frontières début octobre, les réunions se multiplieraient entre les opérateurs touristiques. Les conditions d'entrée à Madagascar n'ont, par ailleurs, pas été clairement communiquées concernant une période d'isolement, les gestes barrières ou la présentation d'un schéma vaccinal complet.



La compagnie aérienne Air Madagascar semble en mauvaise posture. Deux de ses appareils seraient cloués au sol, l'un serait sans moteur et le second en réparation. La compagnie qui est à l'agonie a vu ses employés se mobiliser ce vendredi implorant une aide de l'Etat pour reprendre les vols longs courrier, chose inenvisageable à l'heure actuelle.







