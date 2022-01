La Réunionnaise Nathalie Bassire sera la voix de Valérie Pécresse pour les Outre-Mer

La Tamponnaise Nathalie Bassire a été nommée orateur régional pour les Outre-Mer de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse.



« Cette élection sera particulièrement importante pour l’avenir de notre pays. Aussi, avec l’appui de personnalités de Droite et du Centre telles que notamment Gérard Larcher, Xavier Bertrand, Michel Barnier, François-Xavier Bellamy et Hervé Morin, nous sommes pleinement mobilisés », explique la députée de la 3ème circonscription de La Réunion, Vice-Présidente du mouvement politique Libres! fondé par Valérie Pécresse.



« J’aurai plus spécifiquement à cœur de porter la voix de nos territoires ultramarins auprès de Valérie Pécresse qui saura proposer un projet ambitieux pour la France, les Outre-Mer et La Réunion », conclut la parlementaire.