A la Une ... La Fête de la Science, c’est parti!

Comme chaque année depuis 29 ans, la Fête de la Science va tenter de faire le pont entre le savoir et le grand public. Ce rendez-vous international prend chaque année ses quartiers dans l’île. La crise sanitaire a déterminé le thème de l’année : quelle relation entre l’Homme et la Nature ? Par NP - Publié le Samedi 7 Novembre 2020 à 14:54 | Lu 201 fois

La Fête de la Science (FDS), c’est plus d’un million de visiteurs chaque année. Évidemment, la Covid ne va pas permettre de rassembler les foules autour de l’amour des sciences. Mais contre mauvaise fortune, bon coeur, c’est tout naturellement que la pandémie a amené la thématique de cette année : Quelle relation entre l’Homme et la Nature ?



Avec la situation sanitaire, la FDS a dû s’adapter en enrichissant sa programmation virtuelle sur la chaîne YouTube de l’Université de La Réunion. Les conférences et animations scolaires sont maintenues. Enfin, un concours artistique va être proposé aux enfants entre 5 et 17 ans sur 4 thèmes différents.













Publicité Publicité