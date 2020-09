A la Une . L’entrée ouest de Saint-Denis est rouverte à la circulation

Le centre régional de gestion du trafic informe les automobilistes que sur la RN1 entrée et sortie ouest de Saint Denis, dans le cadre des travaux de la NRL, les travaux de bétonnage du tablier de l'ouvrage diffuseur RN1/RN6 sont terminés, la circulation est rétablie dans les deux sens entre le tunnel et l’intersection avec la rue Lucien Gasparin. Par Charlotte Molina - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 11:41 | Lu 160 fois











