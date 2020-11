Société Journée mondiale de lutte contre le diabète: Tous concernés, tous mobilisés

Comme chaque année, le 14 novembre, journée mondiale de lutte contre le diabète, est l'occasion de faire le point sur certaines actions réalisées cette année pour prévenir et lutter contre ce fléau, qui touche particulièrement notre île. À cette occasion, l’Observatoire régional de la santé (ORS OI), missionné par l'ARS avec l’appui d’un groupe d’experts, publie la 4ème édition des chiffres clés sur le diabète à La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 14 Novembre 2020 à 07:33 | Lu 152 fois

Avec 2 fois plus de cas de diabète à La Réunion qu’en métropole (fréquence du diabète pris en charge) et une augmentation de 3% en moyenne, notre île est particulièrement touchée par cette maladie chronique.



L’analyse des données est indispensable dans le cadre de la mise en œuvre des actions sur le territoire. Ces données viennent en appui au Programme réunionnais de nutrition et de lutte contre le diabète (PRND), arrêté le 6 novembre dernier par l’ARS et ses partenaires. Par ailleurs, afin d’accompagner les patients diabétiques, un programme régional d’Education thérapeutique du patient (ETP), nommé RunDIABETE, a été créé il y a quelques mois à La Réunion.



Plus de chiffres dans un document synthétique à destination des acteurs



Destiné aux acteurs de la lutte contre le diabète, ce document permet d’observer et de suivre l’évolution de la situation épidémiologique. L’objectif est de rassembler et de présenter de manière synthétique des chiffres récents, de nature et d’origine diverses sur :



- la fréquence de la maladie,

- la prise en charge des personnes diabétiques,

- la survenue des complications,

- les facteurs de risque du diabète et de ses complications,...



Une étude innovante : Parcours de soins des patients diabétiques à La Réunion



Afin de renforcer les données sur le diabète et notamment les données relatives à la prise en charge des patients diabétiques réunionnais, l’ARS, l’Assurance Maladie et l’ORS ont mené conjointement une étude qualifiée d’innovante du fait de la méthodologie employée.



L’objectif de cette étude était de décrire la prise en charge sur 8 ans de personnes mises sous traitement antidiabétique en 2010 à La Réunion afin de comparer le parcours « réel » avec le parcours « recommandé » (Recommandations de la Haute Autorité de Santé) pour en mesurer les écarts mais aussi étudier les liens entre parcours de soins et survenue des complications



Cette étude confirme un recours aux soins et aux examens périodiques insuffisant pour les patients diabétiques. Ce recours insuffisant constitue un risque de complications (AVC, insuffisance rénale, atteinte ophtalmologique, amputation), qui auraient pu être prévenues, retardées voire évitées.



Les données disponibles contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques et des actions menées sur le terrain pour renforcer le suivi régulier et l’accès aux soins des patients diabétiques tout au long de leur vie.





Une étude à retrouver sur le site de l'ARS:

Éducation thérapeutique du patient : un programme pour mieux vivre avec son diabète, à disposition de tous et sur l’ensemble de l’île



Innovant et précurseur dans l’accompagnement des patients diabétiques, un programme régional d’Education thérapeutique du patient (ETP) nommé RunDIABETE a vu le jour il y a quelques mois à La Réunion. Il s’agit d’un des premiers programmes français sur le diabète, en mesure de couvrir l’ensemble des communes d’un territoire.



Cette méthode de sensibilisation, d’information et d’apprentissage est proposée aux patients afin de mieux vivre avec leur pathologie. L’objectif est d’aider les patients à comprendre leur maladie, améliorer leur qualité de vie, réduire leurs problèmes de santé et résoudre leurs difficultés au quotidien grâce à des ateliers. L’ETP doit être proposée à tout patient porteur d’une maladie chronique, en complément du suivi habituel par le médecin traitant et l’équipe de soins.



Le programme RunDIABETE a été créé avec le soutien de l’ARS afin de répondre à un important besoin d’accompagnement des patients diabétiques, dont le nombre ne cesse de croître à La Réunion. Il a été conçu grâce au travail de co-construction de l’ensemble des acteurs locaux concernés par le diabète avec comme objectifs :



• de compléter une offre déjà existante de programme d’ETP sur le Diabète mais insuffisante au vu de l’augmentation constante du nombre de patients diabétiques et de toutes les communes à couvrir

• d’assurer une égalité d’accès à l’ETP à tous les Réunionnais

