A la Une . Jeux des îles : La participation de certaines délégations remise en cause après la démission en cascade de l'équipe médicale ?

Le choix du président du Cros (Comité Régional Olympique et Sportif), Claude Villendeuil, de prospecter des soignants bénévoles pour accompagner les délégations réunionnaises lors des prochains Jeux des îles ne passe décidément pas pour une partie de l'équipe médicale en place. Dans un courrier adressé au patron du Cros, trois de ces membres ont annoncé leur démission. Ils mettent en avant une "perte de confiance" avec ce dernier. La participation de certaines délégations est remise en cause à six mois du début des Jeux des îles qui auront lieu à Madagascar. Par SI - Publié le Mardi 31 Janvier 2023 à 18:10

La première salve a été envoyée par le Dr. Thierry Devon, médecin du Cros, dont il a dirigé l'équipe médicale entre 2007 à 2016. S'il dit "comprendre" dans son courrier adressé à Claude Villendeuil "que les frais incombant au service médical puissent sembler importants", il reproche néanmoins à ce dernier d'avoir fait fi de l'avis de l'équipe médicale en place, préférant "demander l'avis de gens sans expérience des jeux" :



Outre le Dr. Drevon, les Dr. Frédéric Deschepper et Arnaud Perbost, respectivement responsable de l'organisation de l'équipe médicale pour la délégation réunionnaise aux JIOI 2023 et responsable des kinésithérapeutes depuis 2007, ont également décidé de claquer la porte du Cros. Le premier pointe comme le Dr. Thierry Drevon "la méthode" employée par Claude Villendeuil, à savoir de se passer de l'expertise médicale de l'équipe en place mais aussi de privilégier des médecins bénévoles pour accomplir des actes de médecine et de kinésithérapie :





Un nouveau recrutement dont ne semble pas également être friand Arnaud Perbost qui devine néanmoins cette prise de position de la part du patron du Cros. "Votre nouveau recrutement semble basé sur le bénévolat, car les jeux ayant augmenté en volume, cela coûterait trop cher d’indemniser les médicaux 16h/jour", livre-t-il.



Néanmoins, Arnaud Perbost tient à rappeler à Claude Villendeuil que la responsabilité des médecins ou autre spécialistes "est engagée au quotidien durant les jeux" et que leurs activités au sein de leurs cabinets "est largement plus lucrative". "De plus, nous aurions peut-être pu trouver un terrain d’entente sur la rémunération si vous aviez abordé le sujet avec nous", poursuit le kinésithérapeute.