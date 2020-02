[JTWC] FRANCISCO(13S) évoluera à l'Est Sud-Est de Rodrigues ces 3 prochains jours

Maximum Winds: 40 kt (75km/h)

Gusts: 50kt ( 95km/h)

Minimum Central Pressure: 996 mb

➡️a émis son bulletin N2 concernant ce système baptisé ce matin à 7heures par la météo mauricienne( Vacoas).A 10heures ce jour on pouvait positionner la tempête tropicale modéréeà 580km au Nord-Est de Rodrigues. Elle se déplaçait vers l'Est Sud-Est à 20km/h.➡️ La tempête dont les rafales maximales près du centre en mer sont évaluées à 90/95km/h pourrait gagner encore légèrement en intensité à court terme avant qu'elle ne commence à péricliter en raison de vents défavorables en altitude. D'ailleurs sur les photos satellite de ce matin un début de cisaillement du système est visible en raison des vents en altitude qui se renforcent et contrarient l'intensification.➡️ La prévision actuelle maintientdans l'Est Sud-Est de Rodrigues. Dans 72heures le système est prévu à environ 360km au Sud-Est de la Cendrillon des Mascareignes avec une intensité décroissante. Le risque cyclonique pour l'île est donc très faible. Mais nous continuons à suivre son évolution avec attention néanmoins.Aucun danger pour la Réunion et Maurice évidemment.➡️ Position et intensité estimées par le JTWC:Location: 17.1°S 68.3°E