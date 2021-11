A la Une . Grève générale : Après la Guadeloupe et la Martinique, le tour de la Guyane et de la Polynésie française ?

Alors que la Guadeloupe est paralysée depuis plus d'une semaine par une grève générale ponctuée la nuit de manifestations très violentes et de véritables scènes de guérilla urbaine, qu'elle a été suivie depuis le début de la semaine par la Martinique, c'est maintenant au tour de la Guyane de voir les transporteurs annoncer une série de blocages à compter de demain matin, tandis que la Polynésie française suit avec beaucoup de craintes les négociations de la dernière chance entre représentants syndicaux et membres du gouvernement. Si un accord n'est pas trouvé, la grève générale entrerait en vigueur dès cette nuit, à minuit.

La situation est pour le moment calme à La Réunion et à Mayotte. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 23:19

Jusqu'à hier, seuls deux départements d'outremer étaient impactés par une grève générale : la Guadeloupe et la Martinique.



La nuit dernière a été beaucoup plus calme en Guadeloupe du fait de la présence massive des forces de l'ordre, ce qui avait laissé espérer une levée des blocages routiers dans la journée et une reprise de l'activité économique. Il n'en a malheureusement rien été et l'ile a encore été totalement paralysée aujourd'hui.



Même scénario en Martinique où des blocages ont encore été présents tout au long de la journée sur les principaux axes routiers.



L'information de la journée est venue de Guyane où les transporteurs se sont à leur tour mobilisés contre les récentes fortes hausses des prix du carburant et du gaz, ainsi que celles du fret aérien et maritime, en bloquant un important giratoire à l'entrée de Cayenne. Outre les embouteillages, cette action a eu pour conséquence de précipiter les automobilistes dans les stations-services, provoquant de longues files d'attente.



Parallèlement la Polynésie française vit elle aussi sous la menace d'une grève générale. Toute la journée se sont tenues des réunions dites "de la dernière chance" entre le gouvernement et les syndicats qui , outre les revendications liées au pass sanitaire, réclament de fortes augmentations salariales. Si aucun accord n'est trouvé, la grève générale entrerait en vigueur à minuit cette nuit.















