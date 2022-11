A la Une .. Grève à réunilab : "Les discours tenus par la direction ont pour but de discréditer le mouvement en cours"

Un mouvement de grève est en cours au sein des laboratoires Réunilab. L'intersyndicale a refusé les propositions de la direction et s'en explique. Par N.P - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 11:47

Le communiqué de l'intersyndicale :



Suite au mouvement de grève lancé le 3 novembre 2022 par les salariés de Reunilab Inovie, laboratoire d’analyses médicales privé. Nous souhaitons revenir sur les revendications points par point.



Nous avons été confronté à un échec des négociations dans le cadre des NAO, c’est pourquoi les salariés ont décidé de se mobiliser de façon illimitée pour protester contre cela . L’entreprise Reunilab a été récemment racheté par le groupe Innovie, ce qui a engendré une modification des conditions de travail sous couvert d’économie financière. Actuellement nous demandons quatre choses:

- augmentation significative des salaires pour lutter contre l’inflation sociale

- une prime Macron appelée prime à la valeur ajoutée de 3000€. À savoir que cette prime est exonérée de charge et à toujours été versée aux salariés

- une prime de fin d’année de 3000€ net. Cette prime a toujours été donnée et négociée en NAO en fonction du chiffre d’affaires tout les ans avec une partie fixe et une partie variable.

- une amélioration des conditions de travail.



Suite aux négociations du vendredi 4 novembre 2022, la direction propose 1000€ net de prime de fin d’année et 200€ net de prime de transport. Concernant les conditions de travail dégradées, la direction estime que c’est pareil partout et que cela correspond à la période post Covid.



Les salariés refusent catégoriquement ces propositions.



À savoir qu’un audit a été réalisé récemment et a montré chiffres à l’appui, que la société a toujours fait d’excellents bénéfices et que très peu de ces bénéfices sont versés aux salariés. De plus, cet audit montre bien une augmentation du nombre d’arrêt maladie ce qui témoigne d’un vrai mal être au travail et une dégradation des conditions de travail.



Nous sommes en contact très étroit avec les autres CSE filiales dINOVIE métropole qui nous soutiennent.

Les pressions et discours tenus par la direction ont pour but de discréditer le mouvement en cours.

Les chiffres sont là, l’audit le prouve. 2022 est la deuxième année la plus propice de l’entreprise.



Nous restons ouvert aux dialogues et disponibles pour sortir rapidement de cette crise.



L’intersyndicale Reunilab