A la Une . Des chiens sortis d'un squat signalé de longue date à Saint-Denis

Des chiens livrés à leur sort ont de nouveau été sortis d'une maison abandonnée à Saint-Denis. Par LG - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 10:46





"Nous voilà avec 4 petits chiots sortis de cet enfer. Trois mâles et une femelle qui crevaient de faim et de soif dans un dépotoir d'ordures. Ils étaient destinés à servir d'appât pour des combats de chien ou de sévices et tortures", selon l'association qui recherche une autre association pour la prise en charge de ces bébés mais aussi des familles d'accueil.



APEBA indique qu'"une plainte sera déposée ainsi que des demandes de destruction de ce squat déjà signalé il y a 4 ans..." C'est grâce à son réseau d'informateurs dans les quartiers de Saint-Denis que l'association APEBA a pu intervenir ce dimanche vers la rue Tessan. Des "signalements de chiots qui pleuraient" ont permis cette intervention conjointe APEBA et Police nationale."Nous voilà avec 4 petits chiots sortis de cet enfer. Trois mâles et une femelle qui crevaient de faim et de soif dans un dépotoir d'ordures. Ils étaient destinés à servir d'appât pour des combats de chien ou de sévices et tortures", selon l'association qui recherche une autre association pour la prise en charge de ces bébés mais aussi des familles d'accueil.APEBA indique qu'"une plainte sera déposée ainsi que des demandes de destruction de ce squat déjà signalé il y a 4 ans..."