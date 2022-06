La grande Une Crise canne : Les planteurs organisent une grillade devant la préfecture

Les agriculteurs se mobilisent à nouveau ce lundi. Ils viennent s'installer devant la préfecture dans l'attente d'une réunion de travail avec Jacques Billant. Publié le Lundi 27 Juin 2022





"Il y a aura du mouvement dans la journée", annonce Dominique Clain, président de l'UPNA (Unis pour nos agriculteurs) à La Réunion. Les tracteurs devraient arriver d'ici la mi-journée au niveau de la préfecture. Un convoi aura lieu entre La Providence et le front de mer de Saint-Denis dans les prochaines heures.Les agriculteurs vont s'installer devant la préfecture pour une mobilisation qui durera tout le long des négociations. Ils prévoient des pique-niques et des grillades à partir d'aujourd'hui.

Les agriculteurs vont rencontrer les députés



Le président du syndicat UPNA (Unis pour nos agriculteurs), Dominique Clain, explique que les députés Karine Lebon et Frédéric Maillot ont accepté de rencontrer les agriculteurs pour appuyer leurs demandes. Ils devraient échanger avec les planteurs dès ce lundi matin, à la préfecture ou à la Région.Une députée européenne est aussi en déplacement à La Réunion. Elle a été invitée à rencontrer les manifestants devant la préfecture.

Un durcissement du mouvement possible



Les agriculteurs envisagent de faire entendre la colère avec un geste symbolique d'ici demain. Ils souhaitent couper quelques cannes et les déverser devant les grilles de la préfecture. Ils attendent toujours d'être reçus par le préfet en ce début de semaine.