Bactérie E. coli : Une marque de yaourt rappelée dans toute la France

La marque Malo rappelle plusieurs produits suspectés d’être contaminés par la bactérie E. coli. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 08:16





Les produits concernés sont :

-Les yaourts nature vendus depuis le 9 juin et valables jusqu’au 11 juillet.

-Les yaourts à la framboise vendus depuis le 10 juin et valables jusqu’au 12 juillet.

-Les yaourts à la grenadine vendus depuis le 9 juin et valables jusqu’au 22 juillet.



"Les Escherichia coli peuvent entraîner dans les 3 jours qui suivent la consommation, des gastro-entérites marquées par des douleurs abdominales et des diarrhées (éventuellement accompagnées de sang), accompagnées ou non de fièvre. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation et la nature du germe contaminant", prévient le gouvernement sur son site

Deux enfants sont décédés après avoir consommé des pizzas Fraîch'Up de la marque Buitoni, contaminées par la bactérie. E. coli. 56 personnes ont été contaminées en France. Une enquête a été confiée à un juge d’instruction pour des faits d’homicide et de blessures involontaires.



La marque Kinder est également poursuivie pour mise en danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine et atteintes involontaires à l’intégrité physique. La marque est accusée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) d’être responsable de 324 cas confirmés et 58 probables de salmonellose dans les pays de l’UE et en Grande-Bretagne.



