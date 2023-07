A la Une . Arabie Saoudite : Un club propose six millions d'euros à Dimitri Payet

Dimitri Payet a annoncé la fin de son aventure sur les pelouses de l'Olympique de Marseille mais a affirmé qu'il ne voulait pas raccrocher les crampons de si tôt. Un club saoudien aurait déjà fait une proposition pour s'offrir ses services avec un contrat de deux ans pour un salaire évalué à six millions d'euros. Par La rédaction - Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 à 16:45

L'attaquant réunionnais a à peine quitté le banc marseillais qu'une première offre pour un nouveau club lui aurait déjà été faite, annonce Foot Mercato. Une formation venue d'Arabie Saoudite lui aurait proposé de rejoindre ses rangs pour une durée de deux ans et un salaire de six millions d'euros.



Le Réunionnais provoquerait aussi l'intérêt d'autres clubs étrangers notamment en Grèce et en Turquie.



Durant sa carrière professionnelle, Dimitri Payet n'a quitté la France que pour une saison et demie à West Ham United, un club londonien. Après un début tonitruant à Londres qui lui a permis de devenir titulaire chez les Bleus à l'Euro 2016, le Réunionnais a demandé à quitter prématurément le club pour revenir à l'Olympique de Marseille. Un manque de repères pour lui et pour ses proches avait notamment été évoqué.



Même si l'Arabie Saoudite propose une somme faramineuse pour un joueur à ce stade de sa carrière, Dimitri Payet s'éloignera-t-il de la ville phocéenne qu'il considère comme sa ville de cœur ? Au Moyen-Orient, le Réunionnais pourrait rejoindre des joueurs de talents qui sont comme lui de moins en moins compétitifs ou font face à des problèmes physiques ou familiaux : Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Roberto Firmino ou encore Edouard Mendy. Le légendaire capitaine du Liverpool FC, Steven Gerrard, est aussi engagé comme entraîneur à Al-Ettifaq. Le Saint-Philippois pourrait donc voir son nom affiché parmi des très grands du football mondial.



Selon vous, Dimitri Payet doit-il aller en Arabie Saoudite ?