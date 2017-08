Marie-Thérèse Besson, Grande Maîtresse de la GLFF, actuellement dans l'île

En visite actuellement à La Réunion pour présider l’ouverture d’une nouvelle loge à l’Étang-Salé, Marie-Thérèse Besson, Grande Maîtresse de la Grande Loge Féminine de France (GLFF), s’est confiée sur son rôle au sein de la première obédience maçonnique féminine française.



Depuis 2015, Marie Thérèse Besson est la Grande Maîtresse de la GLFF, une obédience qui compte 14 000 membres à travers le monde. "Nous sommes une cinquantaine de soeurs dans l’île (pour un total de près de 5 000 francs-maçons, ndlr). Je suis venue pour l’incorporation ce samedi d’une seconde loge à Étang-Salé-les Bains au sein de la GLFF. Cette deuxième loge permettra aux initiées du Sud de se réunir plus facilement", explique Marie-Thérèse Besson.



Outre l’ouverture de cette seconde loge dans le sud de l’île, Marie-Thérèse Besson donnera deux conférences publiques, une à Saint-Pierre le jeudi 31 août 2017 à 18h30 à l’hôtel de ville de Saint-Pierre et l’autre le vendredi 1er septembre 2017 à 18h30 à l’hôtel de ville de Saint-Denis.



Démystifier la franc-maçonnerie



Ces conférences publiques publiques seront axées sur le thème de la franc-maçonnerie féminine, "La Franc-Maçonnerie féminine, un chemin de vie" : "Je souhaiterais expliquer ce qu’est la franc-maçonnerie féminine, notre méthode de travail et nos engagements dans la société, sans oublier l'histoire de la GLFF. J’aimerais démystifier la franc-maçonnerie car on raconte des choses invraisemblables à ce sujet".



Si elle reconnaît que la GLFF a dans son ensemble un attrait particulier concernant la défense des droits des femmes et la laïcité, l’obédience "possède plusieurs loges dont certaines sont plus axées sur les travaux philosophiques, tandis que d’autres font plus un travail sociétal", ajoute la Grande Maîtresse.