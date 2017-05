Mail Législatives 2017 Léopoldine Settama officialise sa candidature dans la 5e pour "construire le Grand Est" Investie La République en Marche !, l’ancienne bâtonnière et actuelle conseillère régionale d’opposition (LPA), Léopoldine Settama, a officialisé sa candidature dans la 5e circonscription. Son suppléant sera Henri Chane-Tef. Léopoldine Settama-Vidon souhaite "une forte cohésion des initiatives" entre chacune des communes de sa circonscription, afin dit-elle, de "construire le Grand Est". Parmi les grands projets qu’elle défendra : la consolidation de la filière canne, la maîtrise de la politique foncière ou encore la création de structures d’accueil pour un développement touristique.





Issue de la société civile et mère de cinq enfants, j’ai franchi les obstacles avec une conviction et une ferveur qui m’ont amenée à devenir avocate.



Déterminée à œuvrer pour l’intérêt général, j’ai pris les fonctions de député suppléante auprès de Jean Claude Fruteau député sortant, puis de conseillère régionale en 2015.



Mon engagement se traduit aujourd’hui par l’investiture de la République en Marche créée par Emmanuel Macron, Président de la République.



Dans la continuité de ses vœux, il sera de mon devoir de redonner confiance aux Réunionnaises et aux Réunionnais, dans les institutions publiques et dans les potentiels que chacun d’entre nous a à proposer pour le développement de notre île.



Je souhaite porter "haut et fort" la voix de la Réunion à l’Assemblée Nationale, en incarnant cette liberté d’expression et cette liberté démocratique que tous recherchent.



Avec mon suppléant, Henri CHANE TEF, nous nous engageons également à vous apporter régulièrement les informations nécessaires, pour vous permettre de suivre l’évolution de notre investissement et implication, dans les différents grands chantiers que nous aurons à mener.



Mes cher(e)s ami(e)s, nous devons impérativement construire le Grand Est en mobilisant une forte cohésion des initiatives entre chacune des villes de notre circonscription : Saint Philippe, Sainte Rose, Saint Benoît, la Plaine des Palmistes, Bras-Panon, Salazie et Saint André.



Pour ce faire, en cohérence avec le programme national, je m’appliquerai à proposer et à défendre des lois visant à :



- Consolider notre filière canne, pilier de notre économie locale, - Maitriser la politique foncière pour les prochaines décennies, - Développer et dynamiser l’exportation des fruits et de nos produits locaux, - Accentuer la politique de développement durable et de l’énergie, - Créer des structures d’accueil pour un développement touristique, - Soutenir nos établissements publics de santé et enrichir notre offre de soins, - Faire de notre jeunesse, l’élite de notre pays par l’éducation et la formation.



Mesdames, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s, je compte sur votre mobilisation pour amplifier le rayonnement de la Réunion en apportant une majorité à notre Président de la République pour construire, ensemble, notre avenir.



Léopoldine SETTAMA-VIDON

