Isère: Disparition de Maëlys, 9 ans, la piste criminelle n'est "plus écartée"

Maëlys, 9 ans, a disparu ce week-end lors d’un mariage en Isère. Dans la nuit de samedi à dimanche, la fillette n’a plus donné signe de vie à partir d’environ 3h du matin. Depuis, les recherches se poursuivent.



Hier, une enquête pour enlèvement a été ouverte et la maison du gardien de la salle des fêtes a été perquisitionnée ce mardi matin. La piste criminelle n’est donc "plus écartée" selon la procureure de la République à Bourgoin-Jallieu, Dietlind Baudoin, au regard du temps écoulé.



Près de 250 gendarmes, les sapeurs-pompiers et pompiers volontaires, plongeurs et un hélicoptère avaient été déployés hier pour conduire les recherches aux environs de la salle des fêtes. Aucune trace de Maëlys.