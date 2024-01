Yaël Braun-Pivet rencontre les associations de lutte contre les VIF

Pour sa première visite à La Réunion, la présidente de l’Assemblée souhaite “mieux comprendre les enjeux locaux”. Ainsi, Yaël Braun-Pivet doit rencontrer les membres du CEVIF, engagés contre les VIF. Pour cette première “séquence”, l’aide universelle d’urgence sera au cœur des discussions avec les membres de l’association. Véritable fléau pour l’île, La Réunion reste largement touché. Ainsi “en 2022, sur 11.208 victimes de violences à La Réunion, une personne sur deux l’est au sein de la famille. Les violences conjugales sont les plus représentées, composant 70% des violences intrafamiliales”, rappelle la préfecture.

« Le président de la République a fait de cette question la grande cause du quinquennat, et il l’a renouvelé lors de son second mandat« , affirme Yaël Braun-Pivet après sa rencontre avec les acteurs de l’association CEVIF, à Saint-Denis. « Ce sont de nombreux textes de loi qui ont été votés, des budgets qui ont été votés, avec notamment le bracelet anti-rapprochement » souligne la présidente de la chambre basse, qui a également rappelé que son tout premier déplacement après son élection au perchoir était déjà dédié aux violences intrafamiliales.