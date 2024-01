Vols en cascade : « Je ne me sens pas très bien dans ma tête »

18 ans et déjà un passé judiciaire très chargé. Alexandre B. n'a pas pu expliquer pourquoi, alors qu'il venait d'être condamné, il a recommencé une semaine plus tard. Soumis à une expertise psychiatrique, le jeune qui finalement ne présente aucune pathologie a été sévèrement sanctionné ce mercredi par le tribunal correctionnel de Saint-Denis.

Ecrit par I.S – le jeudi 04 janvier 2024 à 11H16

« Mon rôle est désormais de protéger la société. Dehors, il va recommencer », prévient le représentant de la société ce mercredi après-midi lors de l’audience de comparution immédiate au tribunal judiciaire de Saint-Denis.

L’intéressé, Alexandre B, 18 ans, est bien jeune pour avoir déjà sept mentions à son casier judiciaire. A tel point que les juges ont décidé il y a quelques semaines de renvoyer son procès et de faire procéder à une expertise psychiatrique. Mais finalement, le jeune homme, tête de poupon et joues bien rebondies, ne présente aucune pathologie. Les experts se sont cependant dits préoccupés par le risque de récidive. Mais à part cet élément, l’intéressé semble en état d’être jugé.

« Je ne me sens pas très bien dans ma tête », indique le jeune adulte aux juges. C’est à peu près tout ce que ces derniers vont pouvoir en tirer malgré leur patience et leurs investigations. Au moment des faits, Alexandre B. venait d’être sanctionné pour des faits de vol et de recel à 12 mois de prison, dont 9 avec sursis probatoire. Une semaine après cette condamnation, il recommençait à commettre un nouveau larcin.

Au Port ce 22 novembre 2023, il s’était introduit dans une entreprise où un salarié venait de poser sa sacoche près de son poste de travail avant de sortir pour boire un café. A son retour, son ordinateur portable s’était envolé ainsi que ses cartes bancaires, son téléphone portable et ses papiers d’identité.

« Est-ce que vous reconnaissez les faits? », questionne le président du tribunal. Alexandre B. murmure un « non ». Puis, sur l’injonction de son avocate, il se ravise et finit par admettre sa culpabilité.

Deux des cartes bancaires volées avaient été utilisées quelque temps après le vol dans une station-service où des caméras de vidéosurveillance avaient montré un jeune homme, un certain « Marabout », en train de faire des achats. Interpellé à son domicile, le jeune receleur avait dénoncé son camarade.

« Il a bénéficié de toutes les mesures imaginables depuis son premier passage devant un juge », fustige le ministère public, stage de citoyenneté avertissement judiciaire, mise sous protection judiciaire, bracelet électronique, travaux d’intérêt général, sursis simple, sursis probatoire ».

« C’est de l’ordre de la pulsion, rétorque l’avocate du mis en cause, il ne sait même pas pourquoi il fait ça ». Malgré des réquisitions très fermes, 15 mois de prison avec mandat de dépôt, le tribunal a été plus indulgent en envoyant Alexandre B. derrière les barreaux pour 8 mois.