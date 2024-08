Vol MH370 : Un chercheur australien affirme savoir où se trouve l’épave

Dix ans après la disparition mystérieuse du vol MH370 de Malaysia Airlines, le mystère pourrait enfin s'éclaircir grâce aux révélations d'un chercheur australien. Vincent Lyne, spécialiste à l'université de Tasmanie, affirme avoir identifié la zone précise où l'avion pourrait avoir sombré dans l'océan Indien. Ce Boeing 777, qui reliait Kuala Lumpur à Pékin, a disparu des radars peu après son décollage, emportant avec lui 239 passagers et membres d'équipage. Malgré des années de recherches intensives, seules quelques dizaines de débris ont été retrouvées, éparpillées sur des plages de l'océan Indien, dont le principal à La Réunion.

Vincent Lyne suggère que l’avion a été délibérément dirigé vers une zone sous-marine appelée Broken Ridge, une région connue pour ses caractéristiques géographiques complexes, avec des plateaux escarpés, des volcans sous-marins et des ravins abyssaux. Selon Lyne, cet endroit pourrait avoir servi de « cachette parfaite » pour l’épave du MH370, dissimulée dans des sédiments et des crevasses inexplorées à plus de 6.000 mètres de profondeur.

Cette hypothèse renforce celle déjà avancée par Richard Godfrey, un ingénieur aérospatial britannique à la retraite, qui avait également pointé cette zone comme le lieu probable du crash, suggérant que le pilote Zaharie Ahmad Shah aurait sciemment choisi cet endroit pour faire disparaître l’avion. Le changement de trajectoire inexplicable, la désactivation des systèmes de communication, ainsi qu’une quantité inhabituellement importante de carburant à bord, nourrissent la thèse d’un acte volontaire de la part du commandant de bord.

Si les motivations précises de ce geste demeurent floues, certains experts évoquent un possible mal-être psychologique du pilote, tandis que d’autres n’excluent pas un acte terroriste prémédité.

Ces nouvelles pistes relancent les espoirs de découvrir enfin ce qui est arrivé à cet avion disparu dans l’un des plus grands mystères de l’aviation moderne.