Une rentrée scolaire perturbée à La Réunion

La rentrée scolaire à La Réunion est perturbée à cause du passage du cyclone Belal la semaine dernière. Plusieurs établissements ont dû retarder leur ouverture. Retrouvez la liste des écoles et collèges impactés ci-dessous :

Des difficultés sont aussi ressenties sur le réseau de transport scolaire.

Les données sur la rentrée scolaire

218.120 élèves vont retourner en classe cette semaine (public et privé sous contrat). 113.242 élèves font partie du premier degré dont 41.240 en maternelle, 70.601 en élémentaire et 1.401 en ULIS (enseignements adaptés) école.

99.861 retrouvent le second degré dont 58.575 collégiens, 41.286 lycéens (dont 15.956 lycéens professionnels dont 1.216 en ULIS collège, lycée et LP. 5.017 étudiants sont aussi en post-bac de lycée.

La démographie scolaire dans l’académie sera marquée à la rentrée 2024 par une diminution des effectifs de 886 élèves dans les écoles et les établissements scolaires, soit -0,4 % par rapport à 2023. La baisse du nombre d’élèves à la rentrée scolaire d’août 2024 concernera autant le premier que le second degré.

55 emplois nouveaux d’enseignants du premier degré, 45 emplois nouveaux d’enseignants pour le second degré et 1 nouvel emploi administratif vont rejoindre l’académie.

La Réunion compte 654 établissements dont 13 lycées d’enseignement général et technologique (12 publics et 1 privé sous contrat), 15 lycées professionnels (13 publics et 2 privés sous contrat), 20 lycées polyvalents (18 publics et 2 privés sous contrat), écoles et établissements du second degré publics et privés sous contrat, soit : 519 écoles dont 493 écoles publiques et 26 écoles privées sous contrat 87 collèges dont 78 collèges publics et 9 collèges privés sous contrat 48 lycées L.